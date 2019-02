Dàn xe dẫn đoàn CSGT Hà Nội sẵn sàng cho thượng đỉnh Mỹ - Triều

Hệ thống đèn tín hiệu, còi báo động cũng được cảnh sát kiểm tra toàn diện, thử trước. Theo lãnh đạo Đội tuần tra dẫn đoàn, đơn vị đã hoàn tất công tác kiểm tra, bảo dưỡng 42 ô tô dẫn đường và hàng chục xe máy để chuẩn bị tốt nhất cho nhiệm vụ dịp Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 2.

Dàn mô tô đặc chủng của CSGT Hà Nội cũng đã sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Phòng CSGT an Hà Nội cho biết đơn vị đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại sẵn sàng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên. Theo Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn, đơn vị dự kiến sử dụng các phương tiện hiện đại nhất để làm nhiệm vụ đưa đón nguyên thủ, trong đó có ôtô đặc chủng Toyota Camry Hybrid.