Đang 'chơi' ma túy bị công an phát hiện chứa cả hung khí

Ngày 7/4, Công an TP. Đà Lạt tiến hành điều tra làm rõ hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy của nhóm đối tượng gồm Nguyễn Xuân Hận (24 tuổi, quê Phú Yên), Lê Ngọc Quang (24 tuổi, quê Quảng Xương, Thanh Hóa) và Lưu Phùng Đan Huy (16 tuổi, ngụ Phường 3, TP.Đà Lạt).

Nguyễn Xuân Hận tại hiện trường.

Ngày hôm trước, khi tiến hành kiểm tra hành chính, Công an Phường 2 phát hiện nhóm thanh niên nói trên có dấu hiệu sử dụng chất ma túy.

Công an Phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Lạt tiến hành khám xét khẩn cấp, thu được ngoài lan can căn nhà 9 bịch nghi ma túy, 35 viên thuốc lắc và đồ nghề dùng để hút ma túy.

Ngoài ra lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ nhiều hung khí gồm 2 mã tấu, 1 dao bầu, 1 dao bấm, 4 bình xịt hơi cay...

Phát hiện nhiều hung khí tại căn nhà này

Bước đầu Nguyễn Xuân Hận khai đã mua ma túy từ một người tên An tại khu vực cây xăng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (Phường 8) với giá 35 triệu đồng về cùng với Quang và Huy sử dụng.

Tại thời điểm kiểm tra còn có L.B.T (19 tuổi, ngụ Phường 4, Đà Lạt) khai ghé căn nhà trên thăm bạn cũng đang được công an xác minh, làm rõ.

Theo điều tra bước đầu của cơ quan chức năng, căn nhà trên do một phụ nữ thuê dài hạn từ chủ nhà. Thời gian gần đây, người phụ nữ này cho Quang thuê lại.

Công an Phường 2 vừa bàn giao nhóm đối tượng này cho Công an TP.Đà Lạt để tiếp tục điều tra mở rộng vụ phát hiện ổ ma túy chứa nhiều hung khí tại địa phương.

Cơ quan chức năng tạm giữ hình sự Quang và Huy để điều tra

Kim Anh