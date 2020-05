Đăng công khai trên mạng giá làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức

Quảng cáo

VIDEO: Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức tại Huế Ngày 7/5, Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh TT-Huế, cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án 420B bắt giữ 4 đối tượng thuộc đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an tiến hành thủ tục khám xét nơi liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đối tượng cầm đầu đường dây này là Tạ Chí Hoàng (sinh năm 1992, trú tại An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM), cùng nhiều thành viên liên quan là Nguyễn Hồng Quân (SN 1995, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội), Ngụy Minh Tá (SN 1995, trú tại phường 4, quận 5, TPHCM), Trần Xuân Lai ( SN 1992, trú Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế).

Lực lượng công an tiến hành các hoạt động nghiệp vụ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ ngày 30/4 đến ngày 5/5, Tạ Chí Hoàng cùng 3 đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 199 tài liệu của các cơ quan, tổ chức; thu lợi bất chính khoảng trên 300 triệu đồng. Khi có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả, khách hàng sẽ liên hệ trực tiếp với Hoàng thông qua tài khoản Zalo mà đối tượng đăng công khai trên trang web, với mức giá dao động từ 1 đến 4 triệu đồng đối với 1 văn bằng, chứng chỉ.

Các con dấu giả bị thu giữ.

Sau khi thống nhất, khách hàng sẽ cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết, hình ảnh cá nhân, loại văn bằng… để phục vụ cho việc làm văn bằng, chứng chỉ giả. Khi hoàn tất, các đối tượng sẽ tiến hành chuyển cho khách bằng hình thức chuyển phát, bưu điện.

Hiện, cơ quan công an tại TT-Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Ngọc Văn