Đánh chết chồng hờ vì chuyện nợ tiền?

Chiều 18/11, Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Thanh Hương (51 tuổi, ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Hiển (50 tuổi, chồng bà Hương).

Khoảng 7h30 cùng ngày, hàng xóm nghe tiếng cãi vã tại nhà bà Hương nên đến đây. Họ phát hiện thi thể ông Hiển nằm ở căn phòng phía sau nhà nên trình báo công an.

Nghi can cho biết ông Hiển vay tiền xã hội đen nên bị nhóm người kéo đến nhà đòi nợ. Từ lý do đó, hai vợ chồng cãi nhau. Trong cơn tức giận, bà Hương đã dùng búa đánh ông Hiển tử vong. Sau khi gây án, bà Hương đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ông Hiển đã ly thân vợ sống chung với bà Hương từ năm 2013. Cả hai buôn bán tại chợ thị trấn Phú Hòa.

