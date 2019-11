Đánh tử vong hàng xóm vì gây thương tích cho mẹ mình

Quảng cáo

Ngày 19/11, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Cúc (SN 1980, thôn Phước Ninh, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) về hành vi giết người

Trước đó, tối 29/10, Cúc sang nhà mẹ thì gặp ông Đinh Hữu A. (SN 1967, trú tại địa phương). Bực tức chuyện ông A. từng đánh mẹ mình thương tích, Cúc cầm dao ra trước cổng đợi hỏi cho ra nhẽ. Khi ông A. đi xe máy ra cổng, Cúc lấy một đoạn cây chặn xe khiến ông A. giật mình, ngã xuống đường.

Lúc này, Cúc cầm đoạn cây đánh vào đầu ông A. sau đó kề dao vào cổ nạn nhân. Tuy nhiên lúc này ông A. đã bất tỉnh nên Cúc cất hung khí, và cùng người dân đưa ông A. đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên ngày 2/11, ông A. tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị cạn đồng thời bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Cúc để phục vụ công tác điều tra.

Hoài Văn