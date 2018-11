Đề nghị truy tố cựu GĐ bệnh viện liên quan vụ chạy thận chết 9 người

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình vừa kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 7 bị can vụ chạy thận nhân tạo làm 9 người chết, trong đó có bị can Trương Quý Dương (SN 1962, nguyên Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình).