Đề nghị truy tố ông Trần Đức Trung tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'

Trước đó, từ phản ánh trên phương tiện thông tin đại chúng và đơn tố cáo của công dân về hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới, thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành nghề nông thôn Việt Nam.

Sau khi xem xét, xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 28/3/2016, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới để điều tra theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự năm 1999 đối với các bị can:



1. Trần Đức Trung (SN 16/9/1961; ĐKHKTT: Số 404 đường Bưởi, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình; chỗ ở: Số 72G, Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm), Hà Nội. Nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên của Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.



2. Lê Thị Hằng (SN 10/01/1963; ĐKHKTT: Số 54 ngõ 290 Kim Mã, phường Kim Mã, Ba Đình; chỗ ở: 1201 G2 Ciputra, phường Xuân La, Tây Hồ), Hà Nội. Nghề nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.



3. Bùi Thị Oanh (SN 23/02/1956; ĐKHKTT: Số nhà 18, tổ 22, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: Căn hộ P080605, Tòa nhà Park 8, Khu đô thị Park Hill-Timecity, phường Mai Động, Hoàng Mai), Hà Nội. Nghề nghiệp: Hưu trí.



4. Phạm Văn Lực (SN 3/10/1978; ĐKHKTT: Số nhà 357 Điện Biên Phủ, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; chỗ ở: Số nhà 15 Hàm Nghi, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương), tỉnh Hải Dương. Nghề nghiệp: Lao động tự do.



5. Nhâm Sỹ Phúc, sinh ngày 10/8/1967; ĐKHKTT và chỗ ở: Số nhà 20, tổ 15, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình; nghề nghiệp: Lao động tự do.



6. Phan Thị Thoa (SN 26/10/1989; ĐKHKTT: xóm Tân Sơn, xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; chỗ ở hiện nay: Phòng 204 Chung cư số 5, số 89/63 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Nam Từ Liêm), Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do.



Căn cứ Khoản 4 Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Cơ quan Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thông báo để người bị hại trong vụ án biết.

Minh Đức