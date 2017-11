Đề nghị truy tố thanh niên đâm chết du khách ở phố Tây Sài Gòn

Ngày 13/11, Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trịnh Quốc Hưng (20 tuổi, ở quận 1) về tội Giết người.Trước đó, vào khoảng 20h50 ngày 21/6, anh Pendeeton Marshall Stephen (22 tuổi, quốc tịch Mỹ, lưu trú tại quận 1) và bạn đến hẻm 186 Bùi Viện nói Hưng bán ma túy giả. Hai người ngoại quốc một mực đòi thanh niên 20 tuổi phải trả lại tiền.Dù được bị can giải thích là không bán ma túy, nhưng 2 du khách vẫn chạy theo cự cãi. Tức giận, thanh niên này đã lấy thanh sắt đâm trúng lưng, khiến Pendeeton Marshall Stephen tử vong.Sau khi gây án, Hưng bỏ trốn. Biết cảnh sát đang truy lùng gắt gao, ngày 3/7, nghi phạm đến công an đầu thú. Nhà chức trách cho biết năm 2011, Hưng từng có hành vi trộm cắp tài sản và được đưa vào trường giáo dưỡng.Sau khi trở về, Hưng nghiện ma túy nên năm 2015, anh ta được đưa đi cai nghiện theo dạng bắt buộc. Đến tháng 2/2017, người này được hồi gia.Về phía nạn nhân, gia đình người xấu số đã ủy quyền cho một công ty làm đơn xin hỏa táng mang tro cốt con trai về nước và không yêu cầu bồi thường.

Theo Zing