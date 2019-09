Đi chơi trung thu cùng bạn, nam thanh niên bị đâm tử vong

Quảng cáo

Ngày 13/ 9, thông tin từ công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang phối hợp cùng các đơn vị công an tỉnh khám nghiệm, điều tra vụ án mạng xảy ra tại địa bàn xã Lạn Sơn (huyện Anh Sơn).

Trước đó, vào đêm 12/9, Chu Văn Tr. (29 tuổi, trú tại xóm 1, xã Lạng Sơn, huyện Anh Sơn) cùng bạn đi chơi trung thu. Khi về qua cầu Tri Lễ (huyện Anh Sơn) thì gặp nhóm thanh niên đang đứng chơi trên cầu. Tại đây, Tr. và nhóm thanh niên có lời qua tiếng lại rồi hai bên mâu thuẫn nhau.

Hiện trường vụ việc.

Lúc lộn xộn, Tr. bị một thanh niên dùng dao bấm đâm vào ngực. Được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng, Tr. bị mất máu nhiều, nên đã tử vong trong đêm. Nghi can đâm Tr. là Lê Văn Hồng (17 tuổi, trú tại bản Khe Mọi, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, Nghệ An) đã bị Công an huyện Anh Sơn bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Anh Sơn điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh Huệ