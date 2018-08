Đi 'phượt' với trai lạ, cô gái bị cướp vàng và suýt bị hãm hại

Ngày 15/8, Công an huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 1996, trú tại TK3, Mường Bí, huyện Mường La, Sơn La) về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Mạnh Tuấn khai nhận toàn bộ sự việc tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 5/8, chị Trần Thị Thúy H, (SN 1996, trú tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) đáp chuyến bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội tham quan du lịch. Qua nhóm “Phượt Chung Đôi” trên mạng xã hội chị H đã quen biết Nguyễn Mạnh Tuấn và hẹn nhau đi Tam Đảo chơi vào đêm 8/8.Khoảng 19h ngày 8/8, Tuấn đi xe máy đến khách sạn Hữu Nghị tại địa chỉ số 170 Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội đón chị H, đi ăn và tham quan Hà Nội cùng với một cô gái tên Hồng là bạn trong nhóm phượt của Tuấn.Đến khoảng 21h cả ba cùng về phòng trọ của Hồng để nghỉ ngơi đợi đến 23h cùng ngày sẽ cùng đi phượt lên Tam Đảo chơi. Tại phòng trọ, Tuấn có hành vi ôm ấp, sờ soạng chị H, nên cô gái trẻ đổi ý không tham gia đi phượt chơi nữa và đòi Tuấn đưa về khách sạn để nghỉ ngơi.Tuấn lấy xe máy của mình chở chị H về, nhưng không chở đến khách sạn mà chạy thẳng theo QL32 hướng về Tam Đảo - Vĩnh Phúc. Khi đến địa phận huyện Phúc Thọ, Tuấn chở cô gái rẽ phải lên đường đê xã Ngọc Tảo đi Thượng Cốc.Khi đi qua UBND xã Thượng Cốc khoảng 500m, Tuấn dừng lại trên đê. Sau đó, Tuấn kéo tay chị H lôi xuống sườn đê và định giở trò đồi bại. Thấy chị H giãy giụa và kêu cứu Tuấn liền lấy áo khoác gió chị H đang mặc để bịt mồm và dùng hai tay áo trói hai tay H dọa giết nếu tiếp tục kêu la.Tuy nhiên, chị H giãy giụa, chống cự quyết liệt nên Tuấn không thực hiện hành vi giao cấu. Tuấn mặc lại quần áo của mình đồng thời dùng tay giật sợi dây chuyền vàng đang đeo trên cổ và hai sợi lắc vàng ở hai tay chị H, rồi lên xe máy bỏ đi. Thấy Tuấn đã bỏ đi xa lúc này chị H mới dám đến Công an xã Thượng Cốc để trình báo toàn bộ sự việc. Theo trình báo của chị H, số vàng bị cướp trị giá khoảng 20 triệu đồng.Biết không thể trốn tránh được pháp luật nên ngày 10/8, Nguyễn Mạnh Tuấn đã đến Công an huyện Phúc Thọ xin đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của mình vào đêm 8/8, tại xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ. Đối tượng đã tự giao nộp lại cho cơ quan công an toàn bộ số tang vật.Tuấn khai hiện đang là giáo viên kiêm quản sinh của một Trung tâm dạy tiếng Nhật cho người lao động đi xuất khẩu. Tuấn rất thích đi "phượt đêm" nên hay lên một số trang mạng rủ người đi cùng.