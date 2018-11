Dí súng vào 'đối thủ' bóp cò trong cuộc hỗn chiến kinh hoàng

Sáng 6/11, thông tin từ Công an huyện Tuy Đức (Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng với Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Đình Viễn, Võ Minh Hiếu, Hứa Văn Long, Nguyễn Văn Tài (cùng trú xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức) để điều tra về hành vi: Cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu, nhóm của Tuấn trước đó có mâu thuân với nhóm của Đỗ Viết Quốc, Nguyễn Đức Phước, Nguyễn Hữu Việt (cùng trú xã Đắk Buk So).

Chiều 15/10, Quốc cùng một số người khác kéo đến quán cafe tại thôn 4, xã Đắk Búk So xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Tuấn.

Trong lúc cãi nhau, Quốc rút trong người ra 1 khẩu súng ngắn màu bạc (chưa xác định được chủng loại) dí vào Tuấn rồi bóp cò. Đạn bắn ra nhưng trượt ngang thắt lưng của Tuấn.

Hai bên sau đó tiếp tục lao vào nhau hỗn chiến. Tuấn vung dao chém trượt qua gáy Việt. Hai nhóm chém nhau cho đến khi lực lượng chức năng của huyện Tuy Đức đến trấn áp, giải tán.

Hậu quả Quốc, Việt và Nguyễn Văn Tơ nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương. Kết luận giám định thương tật, Việt bị 9%, Tơ 2% tổn thương sức khoẻ. Riêng Quốc bị nặng nhất nhưng chưa thể giám định do đang điều trị tại bệnh viện.

Hiện vụ án đang tiếp tục điều tra theo đúng quy định.

Vũ Long