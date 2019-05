Diễn biến mới nhất vụ ‘Thuốc ung thư giả VN Pharma’: Đổi toàn bộ tội danh

TPO - Cơ qua An ninh điều tra, Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 12 bị can về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", trong đó có Chủ tịch, Tổng giám đốc VN Pharma Nguyễn Minh Hùng.