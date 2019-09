Điều tra vụ cô gái tố thầy dạy yoga cưỡng dâm trong lớp học

Quảng cáo

Ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết Công an quận 5 đã chuyển hồ sơ vụ cô N.T.M. (sinh năm 2000, quê Bình Định) tố cáo bị ông L.D.R. (sinh năm 1986, quốc tịch Ấn Độ) hiếp dâm.

Theo trình báo của nạn nhân, cô M. là học viên của lớp yoga do ông L.D.R. tổ chức tại một căn hộ trong chung cư nằm trên đường Cao Đạt, phường 1, quận 5. Chiều ngày 2/9, cô M. đến học thì chỉ có ông R. trong căn hộ.

Sau đó, ông R. đã dùng vũ lực khống chế cô M. để thực hiện hành vi hiếp dâm cô M. Sau khi bị hiếp dâm, cô M. rời khỏi căn hộ nhưng vài ngày sau mới đến Công an phường 1 (quận 5) tố cáo.

Do vụ việc có yếu tố nước ngoài nên Công an quận 5 chuyển hồ sơ lên Công an TPHCM điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Theo Dân Trí