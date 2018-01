Điều tra vụ cướp hơn 100 triệu đồng của người đi xe đạp

Ngày 29/1, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Công an huyện Thanh Miện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ đối tượng cướp giật hơn 100 triệu đồng của một phụ nữ đi xe đạp trên địa bàn xã Ngô Quyền (Thanh Miện, Hải Dương).Trước đó, khoảng 10h45 ngày 22/1, bà Vũ Thị Phiên (SN 1958, trú tại thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền, Thanh Miện), đi xe đạp hướng từ thôn Vũ Xá về thôn Phạm Xá.Khi đến Km 8+900 thuộc địa phận thôn Phạm Xá, bà Phiên bị một nam thanh niên đi xe máy cùng chiều (chưa rõ BKS) vượt lên giật túi xách của bà Phiên để ở trong giỏ xe chở hàng phía trước.Bên trong túi có số tiền 101.028.000 đồng và một số giấy tờ khác rồi bỏ chạy về hướng thôn Phạm Xá, xã Ngô Quyền (Thanh Miện, Hải Dương).Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Miện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh làm rõ.

Theo VTC News