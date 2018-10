Điều tra vụ một người phụ nữ tử vong với nhiều thương tích tại nhà

Ngày 26/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Hà Nam đang tiến hành phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của bà Ninh Thị H. (54 tuổi), trú tại xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, với nhiều thương tích trên người.

Ông Nguyễn Văn Bản, Chủ tịch UBND xã Liêm Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, xác nhận vào buổi chiều ngày 25/10, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ tử vong trên người có vết thương trên cổ nghi là do vật sắc đâm vào.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 25/10, ông T. về nhà bàng hoàng phát hiện vợ mình là bà Ninh Thị H. nằm bất động trên vũng máu ở trên tầng 2 của gia đình, trên người có nhiều thương tích. Ngay sau đó, ông T. cùng mọi người đưa bà H. đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong.



Ngay sau đó, người thân đã nhanh chóng trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo lực lượng Công an huyện Thanh Liêm.



Được biết bà H. sinh sống cùng chồng và một người con, gia đình bà H. có mở một cửa hàng tạp hóa ở nhà. Khi xảy ra vụ việc, chồng bà H. đang đi du lịch, còn người con thì đi học. Ở địa phương, bà H. không có mâu thuẫn hay xích mích với ai.



Cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí