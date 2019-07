Điều tra vụ người đàn ông nghi bị bắn chết trong đêm

Quảng cáo

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h15p (ngày 23/7), công an thị xã phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) nhận được tin báo về việc, anh Nguyễn Quốc H. (35 tuổi, trú tại phường Thu Thủy) bị tử vong với một vết thương ở vùng bụng.

Ngay khi nhận được tin, công an thị xã Cửa Lò đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, anh H. cùng ba người đàn ông khác trong một căn nhà ở phường Thu Thủy. Sau đó, nhóm này xảy ra mâu thuẫn. Trích xuất dữ liệu camera an ninh, công an sở tại xác định ba người đàn ông này đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Anh Nguyễn Thanh Tùng (37 tuổi, anh trai nạn nhân) cho biết: “Khi gia đình biết tin chạy đến bệnh viện thì H. đã chết với vết thương xuyên qua bụng, nghi do bị trúng đạn”. Được biết, khám nghiệm tại hiện trường, công an đã phát hiện một khẩu súng ở một mương nước gần đó.

Hiện, CQĐT đang tiếp tục làm rõ vụ việc.

Cảnh Huệ