Điều tra vụ tài xế xe buýt bị lôi xuống xe, đánh hội đồng

Chiều tối 30/1, Thượng tá Nguyễn Duy Đông - Trưởng Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) xác nhận, đơn vị đang vào cuộc điều tra vụ tài xế xe buýt Thọ Lam (đóng tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị nhóm thanh niên đánh trọng thương.Trước đó, vào khoảng 10h30 ngày 29/1/2018, anh Nguyễn Văn Trường điều khiển xe buýt BKS 38B – 011.77 thuộc Công ty vận tải Thọ Lam chạy trên QL 8A theo hướng thị xã Hồng Lĩnh – thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn), khi đến khu vực vòng xuyến thị trấn Đức Thọ ghé vào điểm dừng trả khách thì nhận được cuộc gọi điện thoại từ số máy lạ.Khi anh Trường nghe máy, bất ngờ một nhóm người nhảy lên xe lôi kéo anh xuống đường đánh liên tiếp vào người khiến anh Trường bị thương nặng, nằm bất tỉnh dưới đường. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.Sau khi gây án, nhóm đối tượng nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường. Còn anh Trường được người dân chuyển ra Bệnh viện Ba Lan Nghệ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.Theo Thượng tá Nguyễn Duy Đông, Công an huyện Đức Thọ đang tiếp tục xác minh, điều tra, truy tìm nhóm đối tượng gây án.

Theo Dân trí