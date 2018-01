Điều tra vụ thầy giáo bị tố đánh học sinh chấn thương sọ não

Sau khi được đưa lên Hà Nội mổ hút máu tụ trong não, em C. học sinh lớp 9 một trường THCS ở huyện Đông Triều đã được gia đình đưa về bệnh viện Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Em C. được cho bị thầy giáo thể dục tát, đập đầu vào cửa sổ gây tụ máu trong não.

Ngày 18/1, chị Nguyễn Thị Thu Hiền, mẹ cháu C. cho biết: Sáng 9/1, do trời mưa nên các học sinh không phải ra sân thể dục mà ngồi trong lớp tự quản. Hôm đó C. mệt nên ngồi gục mặt ở bàn, sau đó ngồi vào chỗ của bạn. Khi thầy giáo thể dục N.V.C vào lớp đã yêu cầu các học sinh về chỗ của mình. “Khi C. vừa đứng dậy thì thầy giáo dạy thể dục tát hai cái khiến cháu lảo đảo, ngã đập đầu vào cửa sổ. Khi cháu đã về chỗ ngồi, thầy C còn tát thêm một cái”, mẹ C. kể lại.

Theo gia đình, khi C. về nhà có biểu hiện bất thường, sốt nên gia đình đưa vào bệnh viện. Qua chiếu chụp, xác định C. bị tụ máu não và phải phẫu thuật tại bệnh viện Việt Đức. Cũng theo chị Hiền, khi xảy ra sự việc, gia đình thầy N.V.C cũng đến nói chuyện tình cảm nhưng sau đó không thăm hỏi gì khiến gia đình bức xúc.

Chúng tôi đã liên hệ với thầy N.V.C để xác minh vụ việc nhưng giáo viên này từ chối trả lời. Liên hệ với trường THCS Xuân Sơn, nơi đây cũng không cung cấp thông tin còn lãnh đạo UBND phường Xuân Sơn thì trả lời ngắn gọn: “Việc không có gì đâu”.

Chiều 18/1, liên lạc với lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều về sự việc trên, vị này nói: “Chúng tôi chỉ mới vừa nhận thông tin trong chiều cùng ngày qua dư luận chứ không có báo cáo nào từ địa phương. Dù là qua dư luận hay chính thức, Công an huyện cũng sẽ xác minh thông tin trên để xử lý theo quy định”, ông nói.

Cũng chiều cùng ngày, chủ tịch UBND thị xã Đông Triều cho biết đã tạm đình chỉ công tác với thầy Chức 15 ngày (kể từ ngày 18/1) và UBND thị xã Đông Triều giao các cơ quan chức năng xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Pháp luật TP Hồ Chí Minh