Đính chính cáo trạng vụ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 12/11 tới, TAND tỉnh Phú Thọ sẽ xét xử vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Vụ án có 92 bị cáo trong đó gồm ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50); Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Cty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC).

Trước đó, ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ ban hành cáo trạng truy tố 92 bị can nói trên. Do sơ suất trong quá trình soạn thảo văn bản, phần “Quyết định” của cáo trạng có sai sót trùng lắp. Vì vậy, Viện KSND tỉnh Phú Thọ quyết định đính chính.

Cụ thể, không đưa tên bị can Nguyễn Duy Thịnh vào phần quyết định truy tố (trang 234) do đã tạm đình chỉ điều tra bị can (Nguyễn Duy Thịnh bỏ trốn, đang bị truy nã, chưa bắt được).

Tiếp đến, không đưa tên bị can Trần Viết Trường trong mục truy tố “Về tội Tổ chức đánh bạc, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009” (trang 234) vì đã bị truy tố về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” được xác định tại trang 233 của Cáo trạng.

Cuối cùng, cơ quan truy tố bổ sung 2 bị can Nguyễn Đình Chiến và Hoàng Thị Hà vào mục: “Về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo điểm d, đ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017…” ( trang 234) vì đã được quy kết tội trạng trong phần Kết luận và nêu ở phần Lý lịch bị can.

Được biết, tham gia tranh tụng có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư; ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư; ông Nguyễn Thanh Hóa 3 luật sư… Ngoài ra, Tổng Cty viễn thông Mobifone có 1 luật sư, Cty CP thanh toán điện tử VNPT (EPAY) có 2 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Tòa án cũng triệu tập 14 nhân chứng và 73 cá nhân, pháp nhân được xác định là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bao gồm cả 3 nhà mạng Viettel, Vinaphone và Mobifone. Ba điều tra viên thuộc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ cũng được tòa triệu tập để làm rõ những vấn đề trong quá trình điều tra vụ án.

