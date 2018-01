Doanh nhân Hàn Quốc giết cô gái Việt do hiếp dâm bất thành

Ngày 5/1, Công an TP.HCM đã bắt được Noh Daeryong (SN 1978, quốc tịch Hàn Quốc) để điều tra về hành vi “giết người” và "cướp tài sản”. Đây chính là nghi can sát hại chị Lê Thị Ngọc Hiền (SN 1985, quê Cà Mau) .

Kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13 giờ ngày 1/1/2018, Lê Hoàng Ngọc Trang (SN 1990, quê Cà Mau) gọi điện thoại cho chị gái của mình là Lê Thị Ngọc Hiền đang sống tại một phòng trọ nằm trên đường Cô Bắc (P.Cô Giang, Q.1) nhiều lần nhưng không liên lạc được.



Sau đó, Trang gọi cho người bạn đồng hương của mình là Nguyễn Thị Phương (SN 1990, quê Cà Mau) tạm trú ở phòng trọ đối diện với phòng của chị Hiền, nhờ sang kiểm tra giúp. Dù chị Phương đã gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy chị Hiền mở cửa. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này báo cho chủ nhà trọ tìm cách mở cửa để kiểm tra.



Khi vừa mở được cửa phòng, chị Phương thấy người đồng hương đang nằm trên giường, chăn phủ từ đầu gối qua khỏi đầu. Chị liền kéo chăn ra thì tá hỏa phát hiện chị Hiền nằm bất tỉnh, trên người chỉ mặc chiếc áo thun, có nhiều vết bầm tím và nghi bị xâm hại. Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an Q.1 cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP nhanh chóng vào cuộc điều tra. Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh và các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an xác định được Noh Daeryong (bạn trai cũ của chị Phương) là nghi can đã giết hại chị Hiền nên tiến hành truy bắt.

Chị Phương cho biết có quan hệ tình cảm với Noh Daeryong từ cuối năm 2016. Do thường xuyên đi chơi cùng nhau nên Noh Daeryong cũng đã làm quen với cô bạn đồng hương của chị Phương ở trọ đối diện là chị Hiền-hành nghề buôn bán quần áo, giày dép trên mạng. Đến giai đoạn tháng 7/2017, chị Phương và Noh Daeryong chia tay nhau.

Theo Công an, ngày 5/12/2017 Noh Daeryong nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó doanh nhân Hàn Quốc này liên lạc qua tin nhắn ĐTDĐ nói là muốn gặp lại chị Phương nhưng chị này từ chối.



Đến 7h30 sáng 1/1, khi chị Phương đang đi làm thì nhận được tin nhắn của chị Hiền thông báo có người yêu cũ đến phòng trọ tìm. Chị Phương cho biết có gọi lại cho chị Hiền nhưng không ai nghe máy, thậm chí là có nhấc máy nhưng không thấy trò chuyện.

Khoảng 13h30, khi đi làm về chị Phương nhận được điện thoại của người thân chị Hiền nhờ tìm chị này vì không liên lạc được. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, chị Phương báo cho chủ nhà trọ tìm cách mở cửa để kiểm tra thì phát hiện vụ việc.



Khẩn trương truy xét, các trinh sát đã phát hiện đối tượng khi hắn đang đi taxi đến khu vực cầu Kênh Tẻ (Q.7). Lúc bị công an chặn xe, đối tượng này không chịu xuống xe, khóa chặt cửa và không hợp tác. Cảnh sát đã buộc phải đưa cả khách lẫn xe về trụ sở để làm việc.



Qua khám xét, công an phát hiện chiếc điện thoại iPhone 6s và chìa khóa phòng của bị hại trong người gã này. Bước đầu, đối tượng khai nhận đến thăm bạn gái nhưng không gặp. Sau đó, hắn qua phòng chị Hiền chơi. Thấy cô gái ở một mình nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Do bị chị Hiền chống đối nên hắn bóp cổ nạn nhân đến chết.



Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP.HCM, VietNamNet