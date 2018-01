Đoạt mạng người tình vì không chịu rời quán nhậu

Ngày 28/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Duy Khánh (56 tuổi, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 25/1, sau khi uống bia cùng bạn tại quán nhậu gần cầu Rồng, Khánh điều khiển xe máy đến một quán nằm trên đường Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để tiếp tục nhậu.



Tại đây, Khánh gọi bia uống một mình. Ông ta thấy người yêu là Lan (đã đổi tên, 44 tuổi) đang nằm trong phòng ngủ của chủ quán nên yêu cầu người phụ nữ này đi về.



Thấy bạn gái không chịu về, Khánh nổi nóng và lao đến hành hung. Ông ta lấy dao rọc giấy đâm vào vùng cổ của Lan. Khi nạn nhân chảy máu nhiều, Khánh gọi taxi đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong.



Cơ quan điều tra cho hay Khánh đang làm thợ nề tại Đà Nẵng, đã có vợ và 4 con. Tuy nhiên lâu nay Khánh không về nhà mà thuê trọ để ở tại phường Mỹ An.



Cuối năm 2017, Khánh và Lan gặp nhau tại một quán nhậu nên nảy sinh tình cảm. Nạn nhân nói đã ly dị chồng và đang nuôi 4 con nhỏ còn Khánh nói dối đang ly thân, ở một mình nên cả 2 thường xuyên gặp gỡ, chăm sóc nhau.

