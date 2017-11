Đối tượng đâm hai học sinh trọng thương ra đầu thú

Sáng 12/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành (Đồng Nai), cho biết, đối tượng Nguyễn Thế Dương (18 tuổi, tạm trú xã Long Phước, huyện Long Thành) đã ra đầu thú về hành vi Cố ý gây thương tích.Theo cơ quan Công an, lúc 12h30’ ngày 8/11, tại trường Lilama thuộc ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện Long Thành, do mâu thuẫn trong lúc đi học nên Hà Anh Tuấn (16 tuổi) và Trần Trọng Tính (16 tuổi, cùng ngụ huyện Long Thành) dùng gậy và dao tự chế đến lớp đánh Dương. Tức giận, Dương đã dùng dao Thái Lan đâm Tuấn và Tính trọng thương.Cả hai đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đồng Nai.

Theo Công an Nhân dân