Đối tượng sát hại vợ ở Hòa Bình đầu thú sau 9 ngày trốn chạy

Quảng cáo

Trưa 1/8, lãnh đạo công an huyện Yên Thủy cho biết, cơ quan điều tra công an huyện đã bắt giữ và đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Bùi Văn Tiển (SN 1979 trú xóm Nhòn, thôn Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ) - nghi can sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi hơn 9 ngày vừa qua.

Theo đó, sau khi được cơ quan công an huyện và người thân vận động, khoảng 12h trưa nay (1/8) đối tượng đã xuống núi - cách hiện trường vụ án khoảng 2km để đầu thú. Cũng theo vị lãnh đạo công an huyện Yên Thủy, bước đầu nghi phạm Bùi Văn Tiển khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 20h ngày 22/7, Bùi Văn Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là Phạm Thị H. (SN 1983, trú cùng thôn). Lúc này, Tiển dùng điếu cày và dao ra tay sát hại nạn nhân. Sau khi gây án nghi phạm Tiển đã bỏ trốn khỏi hiện trường mang theo hung khí là con dao.

Cơ quan công an huyện Yên Thủy huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ cùng lực lượng dân quân,... vây ngọn núi để truy bắt nghi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được xác minh làm rõ.



Thanh Hà