Đóng giả cảnh sát giao thông chặn xe cưỡng đoạt tiền của người đi đường

Theo công an, khoảng 1h30 ngày 2/8, Phát chặn xe anh Phạm Đình Cả (ngụ tỉnh Bình Phước) tại tuyến đường thuộc phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài. Sau đó, Phát tự xưng là Cảnh sát giao thông để kiểm tra, bắt lỗi và thu tiền. Nghi ngờ Phát đóng giả làm CSGT, anh Cả đã báo cho công an phường Tân Thiện đến xác minh sự việc.

Phát tại cơ quan công an

Khi phát hiện Phát đóng giả công an, công an phường Tân Thiện đã bàn giao Phát lại cho công an thành phố Đồng Xoài để xử lý.

Tại cơ quan điều tra, Phát khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên nảy ra ý định đóng giả CSGT, doạ dẫm người đi đường rồi tự ý thu tiền. Để thực hiện ý đồ trên, Phát mua bộ đàm, còi hú, súng nhựa, đèn ưu tiên ... tự gắn vào xe gắn máy của mình. Sau đó, Phát thường chờ tới đêm khuya rồi đi tới những đoạn đường vắng, chặn xe người dân vi phạm giao thông để đòi tiền. Bằng thủ đoạn này, Phát đã cưỡng đoạt tiền của nhiều người dân.

Các công cụ hỗ trợ Phát đã mua để mang theo bên người

Công an thành phố Đồng Xoài cũng đã thông báo người dân từng bị lừa cưỡng đoạt tiền giống hành vi nêu trên nhanh chóng liên hệ Đội điều tra tổng hợp, Công an thành phố Đồng Xoài để phối hợp giải quyết.

Dương Dũng