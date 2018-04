Đột kích quán karaoke, bắt quả tang nhiều thanh niên 'đập đá'

Qua quá trình trinh sát địa bàn kết hợp với tin báo của nhân dân, vào lúc 23h15 ngày 10/4, tổ công tác Công an huyện Can Lộc bất ngờ đột kích quán Karaoke 999, thuộc thôn Thanh Đồng, xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc.



Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại phòng VIP tầng 2 nhiều đối tượng có dấu hiệu “phê” ma túy đá.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, mời các đối tượng về trụ sở Công an huyện Can Lộc để tiếp tục làm rõ. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, 8 đối tượng dương tính với ma túy.

Theo lời khai ban đầu, hầu hết các đối tượng đều có hộ khẩu thường trú tại xã Yên Lộc, thị trấn Nghèn (huyện Can Lộc), huyện Lộc Hà và Hương Khê.

Hiện, Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục phân loại đối tượng, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo An ninh Thủ đô