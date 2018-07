Đột kích tụ điểm karaoke, phát hiện 16 người đang phê ma tuý

Sáng 7/7, hàng chục chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - công an TPHCM phối hợp với công an phường 3 quận 5, bất ngờ ập vào kiểm tra quán karaoke Kbox ở địa chỉ 383 An Dương Vương, phường 3, quận 5.