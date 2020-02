Sự kiện: COVID-19 Đột kích xưởng sản xuất dung dịch chống khuẩn giả ở Bình Dương

TPO - Hơn 40.000 bao dung dịch rửa tay chống khuẩn giả được công an thu giữ khi đột nhập vào một xưởng sản xuất tại TP Dĩ An (Bình Dương). Hiện, công an địa phương đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.