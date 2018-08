Đột nhập nhà hàng xóm trộm hơn nửa tỷ

Sáng nay (6/8), Cơ quan CSĐT Công an Q.1, TP.HCM cho biết đang tạm giữ đối tượng Trần Ngọc Ân (SN 1986, ngụ Q.1) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào sáng ngày 4/8, ông T.K.L. (SN 1959, ngụ Q.1) lên phát hiện cửa phòng của con trai mình bị mở nên vào kiểm tra thì thấy có dấu hiệu bị người lạ đột nhập nên gọi điện báo cho con mình biết.

Đối tượng Ân đi ăn trộm bị camera ghi lại. Đầu giờ chiều cùng ngày, con trai ông L. về nhà kiểm tra phát hiện mất chiếc hộp màu đen bên trong đựng 1 đồng hồ hiệu Louis Vuitton, 1 vòng đeo tay hiệu Hermes, 1 nhẫn bằng kim loại có đính nhiều hạt kim cương nhỏ, 1 nhẫn bằng kim loại có đính 6 viên kim cương nhỏ và 1 viên kim cương lớn, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại có 2 màu vàng trắng, 1 mặt dây chuyền bằng kim loại hình tượng phật, 3 ĐTDĐ hiệu Vertu Singnature Touch, Mobiado và iPhone. Tổng trị giá tài sản bị mất khoảng hơn 600 triệu đồng.

Ngay sau đó, nạn nhân đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an Q.1 đã nhanh chóng xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để tổ chức điều tra truy xét. Qua quan sát camera phòng chống trộm lắp gần nhà nạn nhân, cơ quan công an phát hiện vào lúc rạng sáng cùng ngày, có một đối tượng đã leo tường đột nhập vào nhà trên để lấy trộm tài sản.

Tang vật vụ trộm được cơ quan công an thu hồi.



Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ. Từ hình ảnh nhận dạng do camera an ninh thu được, cơ quan công an nhanh chóng xác định được nghi can là Trần Ngọc Ân, sống cách nhà nạn nhân không xa. Qua đấu tranh, đối tượng Ân đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu hồi được một số điện thoại, đồng hồ. Riêng nhẫn kim cương đối tượng này khai đã đem bán lấy tiền chi xài hết.Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh