Đưa con nợ vào lô cao su rồi dùng súng chích điện, cắt tai

Cơ quan Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước mới đây đã tạm giữ Hoàng Văn Dũng (SN 1994) trú xã Gia Canh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai do có liên quan trong vụ án “Bắt người trái pháp luật” và “Cố ý gây thương tích” xảy ra ngày 22/3/2018.Trước đó, cơ quan Công an cũng đã tạm giữ Hoàng Thị Thanh Hải (SN 1989), trú xã Tân Khai, huyện Hớn Quản và Nguyễn Đức Cường (SN 1989), trú ấp Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành.Theo hồ sơ, khoảng 20 giờ ngày 22/3/2018, Hoàng Thị Thanh Hải và Nguyễn Đức Cường đến nhà Lê Văn Anh (SN 1994) trú ấp 3A, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành gặp chị Phan Thị Cẩm Hằng (SN 1990, là bạn gái của Lê Văn Anh) trú ấp 4, xã Tân Khai (Hớn Quản) để đòi số tiền 20 triệu đồng mà chị Hằng nợ Cường trước đó.Lúc đó có anh Trần Thế Cảnh (SN 1997) trú khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành cũng đang chơi ở nhà Văn Anh. Do không có tiền trả nên Hải xông vào đánh chị Hằng thì Văn Anh can ngăn. Lúc này, nhóm bạn đi cùng Hải và Cường (khoảng 8 người, trong đó có Hoàng Văn Dũng) dùng mã tấu chém anh Trần Thế Cảnh nhưng không trúng.Sau đó nhóm của Hải và Cường khống chế chị Hằng và Văn Anh lên xe mô tô chở đến quán cà phê Hoa Nắng (tại ấp 2, xã Thành Tâm). Thấy quán có nhiều khách nên nhóm của Hải và Cường tiếp tục chở chị Hằng và Văn Anh vào lô cao su tại ấp 4, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương rồi dùng sống lưng cây mã tấu, bình xịt hơi cay và súng điện chích điện vào người chị Hằng và Văn Anh, đồng thời dùng dao cắt vành tai bên trái của chị Hằng nhưng chưa đứt.Đến khoảng 0 giờ ngày 23/3/2018, thì nhóm của Hải và Cường bỏ đi, còn chị Hằng và Văn Anh tự đi đến bệnh viện Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương để điều trị.Công an huyện Chơn Thành đang tiếp tục điều tra, xử lý.

Theo Công lý