Đưa nghi can Thạch Sà Khêl giám định tâm thần

Khi bị bắt giữ đến nay, tại Cơ quan CSĐT Công an Bạc Liêu tiến hành lấy lời khai nghi can gây ra vụ truy sát kinh hoàng, Thạch Sà Khêl ngơ ngác, trả lời không đâu vào đâu như không nhớ những gì đã gieo đau thương, tang tóc cho hàng xóm. Trong quá trình bắt giữ, nghi can vụ án liên tục quậy phá trụ sở, buộc phải tiêm thuốc an thần.

Đại tá Trần Phong cho biết thêm, trong ngày 26/7, Cơ quan CSĐT đưa nghi can Thạch Sà Khêl, 35 tuổi, ở Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi) giám định tâm thần tại Bệnh viện tâm thần TƯ Cần Thơ dưới sự giám sát nghiêm ngặt của điều tra viên. Kết quả giám định sẽ mất ít nhất một tháng”.

Theo qui định pháp luật, nếu nghi can bệnh tâm thần thật sự thì không truy cứu trách nhiệm hình sự và phải điều trị bắt buộc. Kết quả điều tra ban đầu, Thạch Sà Khêl có biểu hiện tâm thần khoảng 7 năm, vợ và con bỏ đi.

Người thân và hàng xóm cho biết, trước khi gây án, Thạch Sà Khêl quay về nhà sau nhiều tháng làm phụ hồ nơi khác, hàng ngày thường uống rượu bia một mình.

Nguyễn Tiến Hưng