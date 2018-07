Dùng bình xịt hơi cay khống chế, hiếp dâm cô gái trong phòng trọ

Ngày 12/7, Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Hồ Công Hải (26 tuổi, ngụ huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.



Nạn nhân là chị N.L.Y N ( 23 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước).

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Hải và chị N. vốn có quan hệ bạn bè. Khoảng 22h ngày 7/7, Hải mang theo bình xịt hơi cay đi tới phòng trọ của chị N. ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước) để chơi. Lúc này, tại phòng trọ chỉ có mình chị N..



Khoảng 23h cùng ngày, chị N. nói Hải về để đi ngủ nhưng Hải không đồng ý và đòi ngủ lại. Khi chị N đi ra cổng nhà trọ thì Hải đi theo kéo vào phòng rồi dùng bình xịt hơi cay đe doạ.



Sau đó, Hải tắt điện rồi khống chế thực hiện hành vi hiếp dâm chị N. Thực hiện xong hành vi thì bạn trai của chị N. là anh Đặng Như Hảo (ngụ tỉnh Đắk Lắk) về tới nhà. Phát hiện cửa đóng kín nên anh Hảo gõ cửa. Lúc này, Hải vội mặc quần áo và chạy vào nhà vệ sinh.



Chị N. kể lại sự việc bị Hải khống chế hiếp dâm cho anh Hảo. Anh Hảo đã lấy khoá cửa nhốt Hải trong nhà vệ sinh và báo Công an.



Nhận tin báo, Công an đã có mặt tiến hành đưa nam thanh niên về trụ sở. Bước đầu, Hải thừa nhận hành vi khống chế hiếp dâm chị N.



Hiện cơ quan Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.

Theo Công lý