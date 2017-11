Dùng búa đánh chết bạn tình đồng tính để cướp

Ngày 16/11, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Văn Phong (22 tuổi, quê Đắk Lắk) về hai tội Giết người và Cướp tài sản.Theo nội dung vụ án, ngày 14/2, Nguyễn Văn Phong đón xe từ Đắk Lắk xuống TP.HCM tìm việc làm. Phong thuê phòng tại khu vực cầu vượt Sóng Thần (quận Thủ Đức) để ở.Rạng sáng 20/2, khi Phong đang ngồi uống cà phê ở bên đường thì anh Lâm Văn Linh (37 tuổi) chạy xe máy đến ngồi gần và trò chuyện. Linh mời Phong về nhà ở quận 12 chơi và ngủ qua đêm. Tại nhà anh Linh, Phong đã cùng Linh quan hệ đồng tính. Sáng hôm sau, anh Linh cho Phong 100.000 đồng.Tối hôm sau, Phong gọi cho anh Linh đến khu cầu vượt Sóng Thần đón về nhà. Tại đây, anh Linh tiếp tục quan hệ tình dục đồng tính với Phong.Rạng sáng 22/2, Phong nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng búa đập vào người Linh làm anh này bất tỉnh. Khi Phong đang lấy tài sản thì phát hiện anh Linh tỉnh dậy. Hung thủ tiếp tục dùng búa tấn công nạn nhân.Sau khi gây án, Phong chạy xe lên Bình Dương bán được 800.000 đồng rồi đón ôtô ngược về TP.HCM rủ bạn gái uống cà phê. Hôm sau, Phong tiếp tục bán chiếc điện thoại cướp được của anh Linh 150.000 đồng để tiêu xài.Tối 8/3, cảnh sát bắt được Phong ở quán cà phê trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 8 ngày sau, Công an TP.HCM khởi tố thanh niên này về hai tội Giết người và Cướp tài sản.Tại cơ quan công an, Phong khai nhận đã quan hệ đồng tính với nạn nhân. Lợi dụng anh Linh sơ hở, Phong dùng búa sát hại anh Linh để cướp điện thoại, xe máy.*Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Zing