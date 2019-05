Dùng búa đánh vỡ đầu hàng xóm do...say rượu

Chiều 7/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Lương Văn Bay (SN 1983), trú tại thôn Kép 3, xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, đối tượng Bay uống rượu say làng bên trên đường về nhà thì gặp ông Luân Văn Thậm là người quen, hàng xóm. Hai người xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại, do có sẵn men say không làm chủ được hành vi, Bay đã dùng búa đập vào đầu ông Thậm, khiến ông này bị thương nặng phải đi cấp cứu, tỉ lệ thương tích 39%.



Theo cơ quan điều tra, bị can Lương Văn Bay đã từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích mới mãn hạn tù, nay lại tái phạm nguy hiểm.



Nguyễn Duy Chiến