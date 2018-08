'Đụng' cảnh sát cơ động khi trộm nhà dân lúc rạng sáng

TPO - Chiều 8/8, nguồn tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Cảnh sát Cơ động (PK20) Công an tỉnh này vừa bắt giữ một đối tượng vào rạng sáng cùng ngày do có hành vi trộm cắp hàng loạt tài sản nhà dân trên địa bàn.