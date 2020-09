Dùng kích điện chặn đường cướp tài sản phụ nữ chở theo con nhỏ giữa ban ngày

Quảng cáo

Chiều 30/9, tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phú Vang vừa bắt giữ đối tượng Trần Minh (sinh năm 1986, trú xã Vinh An, huyện Phú Vang ( TT-Huế) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Trần Minh.

Tại cơ quan công an, Trần Minh khai nhận, vào khoảng 13h ngày 28/9, đối tượng này điều khiển xe gắn máy vào thôn Bắc Thượng (xã Vinh An) thì phát hiện một người phụ nữ chở theo con nhỏ đi trên đường vắng, nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Minh điều khiển xe chạy vượt lên phía trước, chặn xe phụ nữ này, rồi dùng cần kích điện gắn ắc quy (loại dùng để rà bắt cá) uy hiếp cướp số tiền 2 triệu đồng của nữ nạn nhân.

Nạn nhân bị kẻ cướp táo tợn chặn đường dùng kích điện đe dọa cướp tài sản ngay sau đó đã trình báo cơ quan chức năng. Công an huyện Phú Vang nhanh chóng vào cuộc và bắt được đối tượng "cướp ngày" Trần Minh.

Ngọc Văn