Dùng súng tự chế đuổi bắn nhau trên đường

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền tại một quán karaoke trên địa bàn xã Hà Lai, nên nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Phong (SN 1995; ở thị trấn Hà Trung) và nhóm đối tượng do Tống Minh Chung (SN 1995; ở xã Hà Tiến) cầm đầu đã dùng súng tự chế, tuýp sắt, vỏ chai bia truy sát nhau trên tuyến đường tỉnh lộ 520C (thuộc địa bàn xã Hà Lai, huyện Hà Trung) vào tối 5/9 gây thương tích nặng cho anh Đặng Văn Nam (ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc).

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã vứt lại hung khí tại hiện trường để tháo chạy.

Các đối tượng bị khởi tố

Công an huyện Hà Trung đã điều tra, làm rõ và tiến hành khởi tố bị can 12 đối tượng trong 2 nhóm côn đồ nói trên về các tội: "cố ý gây thương tích", "gây rối trật tự công cộng" và "tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Tại cơ quan công an, 12 đối tượng trên đều khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, Công an huyện Hà Trung đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc.

Hoàng Lam