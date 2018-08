Dùng súng tự chế và bom xăng 'huyết chiến' với chủ nợ

Chiều 6/8, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ Bùi Anh Tú (35 tuổi, ngụ phường Hố Nai, TP Biên Hòa) để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng trái phép súng tự chế.Theo cơ quan Công an, lúc 23h ngày 3/8, do có mâu thuẫn về việc nợ nần từ trước nên Nguyễn Thành Thái (30 tuổi), Lê Nguyễn Luật (32 tuổi), Mai Anh Tài (29 tuổi), Phạm Trung Hiếu (21 tuổi), Trần Quốc Minh (30 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) và một số đối tượng khác cầm theo hung khí đến đập cửa nhà Tú để tìm đánh Tú. Thấy vậy, Tú chiết xăng vào 2 chai bia và dùng súng tự chế làm hung khí lên lầu trên nhà Tú để ném bom xăng và bắn đạn chì vào nhóm Thái.Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa đến hiện trường thì nhóm của Thái bỏ chạy.Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện, Hiếu bị thương tích 1/3 cánh tay phải; Tài bị thương tích vùng vai phải (đều có dị vật nghi do đạn chì Tú sử dụng súng tự chế bắn vào). Công an thu giữ tang vật gồm: 1 súng tự chế, 1 hộp tiếp đạn (bên trong có 5 viên đạn kim loại), 1 hộp sắt (bên trong chứa nhiều viên đạn kim loại) và 2 xe máy.Tại cơ quan Công an, Tú đã thừa nhận hành vi trên.Hiện, Thái, Luật, Hiếu đã bỏ trốn. Riêng Tài đang chờ phẫu thuật lấy dị vật tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất.

Theo Công an Nhân dân