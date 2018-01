Dừng xe ngủ trên ô tô, đôi nam nữ mất hơn 1 tỷ đồng

Chiều 5/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã trích xuất hình ảnh từ camera an ninh để truy bắt hai đối tượng trộm hơn 1,1 tỷ đồng tại Cây xăng Hưng Thịnh, thuộc thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm, huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận).Theo cơ quan Công an, khoảng 1h30’ ngày 3/1, tại Cây xăng Hưng Thịnh, anh Vũ Đình Nam (40 tuổi, quê quán TP Nam Định, Nam Định) đậu xe ôtô BKS 79C-10604 để ngủ, trên xe có chị Vi Thị Sen (41 tuổi, quê quán Nghệ An) đi cùng.Đến 3h cùng ngày, anh Nam tiếp tục điều khiển xe về hướng TP Nha Trang (Khánh Hòa). Đến địa bàn thuộc huyện Tuy Phong thì phát hiện mất túi xách bên trong có 1,13 tỷ đồng, 1 thẻ ATM, 1 giấy phép lái xe của chị Sen.Qua kiểm tra camera an ninh của cây xăng Hưng Thịnh, lực lượng Công an phát hiện lúc 2h30’, có 2 đối tượng mở cửa xe lấy trộm tài sản trên.

