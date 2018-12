Đường dây bán dâm tuyển sinh viên xinh xắn

Sáng 1/12, Phòng cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) cho biết đã khởi tố bị can với Hoàng Đức Định (26 tuổi) về tội Môi giới bán dâm.

Hoàng Đức Định tại cơ quan công an. Theo cảnh sát, Định tới nhiều trường đại học, cao đẳng ở Nghệ An làm quen với các nữ sinh có ngoại hình ưa nhìn rủ đi "làm thêm". Gần 10 nữ sinh đã tham gia đường dây bán dâm do Định điều hành.

Khi tìm được khách Định sắp xếp địa điểm "gặp gỡ" tại khách sạn. Giá mỗi lần bán dâm từ một đến năm triệu đồng, tùy thuộc nhan sắc và chiều cao của nữ sinh. Định hưởng 50% số này cùng thêm 500.000 đồng của khách.

Theo VnExpress