Đường dây buôn bán trẻ em ‘khủng’ vừa bị triệt phá hoạt động thế nào?

Ngày 25/2, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với Công an Hà Nội và Công an tỉnh Cao Bằng điều tra làm rõ đường dây buôn bán trẻ em sang Trung Quốc, giải cứu nhiều trẻ sơ sinh.

Theo tài liệu, tháng 4/2019, Mai Minh Chung (SN 1985, trú tại Thanh Trì, TP Hà Nội) làm công nhân tại Trung Quốc quen biết một người Tính (SN 1982, là người Việt Nam) hoạt động mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tháng 10/2020, Chung làm việc cho Tính và tìm người đang mang thai hoặc đã sinh con nhưng không có điều kiện nuôi dưỡng cần bán hoặc cho làm con nuôi. Sau đó Chung đưa họ lên Cao Bằng tìm cách sang Trung Quốc bàn giao cho Tính. Nếu trót lọt, Chung nhận được 30 triệu đồng còn người mẹ được 80 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, từ tháng 11/2020 - 1/2021, Chung câu kết với Út, Loan, Sáu (người Việt Nam) đang làm công nhân tại Trung Quốc tìm được 7 người mang thai có nhu cầu bán con, nhưng chỉ đưa trót lọt được 1 trường hợp ra nước ngoài.

Đến cuối tháng 1/2021, Chung về Việt Nam thuê nhà ở xã Ngọc Hồi (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) câu kết với Ninh Thị Hải Yến (SN 1988, trú quận Ba Đình, TP Hà Nội) tìm được 4 người đang mang thai có nhu cầu bán con. Trong số này, 2 người đã sang Trung Quốc sinh con bán cho Tính, 2 người là Q.M và T.P đã sinh con đưa ra Hà Nội.

Quá trình điều tra, Đặng Trương Đào Nguyên Anh (SN 1996, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) – bạn gái Chung khai nhận, tháng 11/2020, quen biết Chung qua mạng Wechat và hai người nảy sinh tình cảm. Đến giữa tháng 2/2021, Nguyên Anh về ở cùng Chung tại căn nhà trọ trên và biết việc bạn trai mua bán trẻ em sang Trung Quốc.

Sau khi tham gia vào đường dây, Nguyên Anh được Hải Yến giao công việc lên mạng tìm những người cần bán, cho con nuôi. Nếu thành công Nguyên Anh được trả 20 triệu đồng/trường hợp.

Khi biết người phụ nữ tên H.A đang mang thai tháng thứ 8 có nhu cầu cho con nuôi, Nguyên Anh kết bạn qua Facebook đề nghị người phụ nữ bán con sang Trung Quốc, sau đó bị cơ quan chức năng phát hiện.

Dương Lê - Thanh Hà