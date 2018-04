Đường dây đánh bạc liên quan tướng công an: Bắt lãnh đạo VNPT EPAY

Ngày 9/4, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt tạm giam Châu Nguyên Anh (SN 1979) - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT (VNPT EPAY) và Phạm Quang Minh (SN 1984) - Giám đốc kinh doanh VNPT EPAY để điều tra về hành vi “Tổ chức đánh bạc” theo Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 và tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày, CQĐT cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú với hai bị can khác về hành vi “Mua bán trái phép hoá đơn” khác gồm: Lê Anh Tuấn (SN 1983) - Giám đốc Công ty CP Công nghệ TNC và Nguyễn Đình Chiến (SN 1976) - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển HQ Việt Nam, sau đổi tên thành Công ty CP Công nghệ TNC Việt Nam; đồng thời, là Phó Giám đốc Công ty cổ phần CT&T; Phó Giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam.

Theo thông tin ban đầu, cả bốn bị can nêu trên bị khởi tố điều tra do có liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ nạp tiền đánh bạc bằng thẻ cào cho đường dây tổ chức đánh bạc Rikvip/Tip.club và mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa số tiền do phạm tội mà có. CQĐT cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc của những bị can trên để thu giữ tài liệu, đồ vật, phương tiện điện tử và dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ án.

Như Tiền Phong đã đưa tin, từ 18/4/2015 đến 29/8/2017 có 42.956.715 tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club, nếu trung bình 1 con bạc có 3 tài khoản thì tổng số tương đương trên 14 triệu con bạc.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định, tiền tham gia đánh bạc qua 2 đường chính là cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp) và hệ thống đại lý. Tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là 9.583 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng); còn tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định khoảng 5.631 tỷ đồng. Uớc tính doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỷ đồng; nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Còn 2.645 tỷ đồng trả thưởng cho con bạc…

Liên quan đến vụ án này, trước đó, CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Trung tướng, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Thanh Hoá - nguyên Thiếu tướng, Cục trưởng C50 (Bộ Công an) về hành vi tổ chức đánh bạc.

Trong vụ án này, đến nay cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam tổng cộng gần 90 bị can để điều tra về các tội danh “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền”.

Dương Lê