Em vợ bị anh cầm rựa chém tới tấp khi đang ngủ

Ngày 29/6, Công an H.Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) cho biết, đã bàn giao đối tượng Trương Minh Dũng (SN 1976) và hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an tỉnh Quảng Nam để thụ lý, tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Trước đó ngày 20/6, Dũng đã xông vào chém tới tấp Nguyễn Ngọc D. (SN 1989, ngụ xã Tam Anh Nam, H. Núi Thành) khi nạn nhân đang ngủ. Nạn nhân bị thương nặng hiện đã qua cơn nguy kịch.

Chị ruột của nạn nhân là Nguyễn Thị H. đã lấy Dũng 14 năm và có 2 người con tuy nhiên do thường xuyên bị đánh đập chị này đã làm đơn ly dị. Khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ án, đôi vợ chồng này đã ra toà và chính thức ly hôn.



Sau khi ly hôn và phân chia tài sản, chị H. vẫn sống trong nhà cũ (cách nhà em ruột khoảng 100m) cùng 2 con nhỏ, còn Dũng lang bạt khắp nơi.

Tối 20/6, Dũng bất ngờ từ Đà Nẵng về nhà và đòi “ân ái” với chị H. nhưng chị này từ chối và đe dọa mách em trai.

Đến 1 giờ sáng 21/6, sau khi nhậu xong và đã ngà ngà say, nghĩ đến lời hăm doạ của chị H., Dũng chạy về nhà mẹ vợ lấy cây rựa cầm hung khí lao vào tận nhà chém khiến anh này trọng thương khi đang ngủ.



Sau khi gây án, Dũng tiếp tục cầm cây rựa chạy về nhà chị H. gây sự nhưng may mắn cây rựa vướng vào mùng nên bị cản lại, lưỡi rựa trúng vào lưng chị H. còn 2 đứa con không bị thương. Sau khi Dũng bỏ đi, chị H. chạy qua nhà em trai đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.



Công an H.Núi Thành cho biết, hiện vụ việc đã được bàn giao cho Phòng CSHS - Công an tỉnh Quảng Nam thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh