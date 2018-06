Gã đàn ông chĩa thẳng súng vào ngực 'con nợ' bóp cò

Trước đó, vào tối 25/6, Thắng đã đến nhà anh Phạm Xuân Quyền, ở phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm để đòi tiền, nhưng anh Quyền không có nhà. Gặp anh Phạm Xuân Quyết (anh trai anh Quyền), Thắng có lời nói khiêu khích dẫn tới hai bên cãi nhau. Thắng liền rút khẩu súng tự chế chĩa vào mặt anh Quyết bóp cò 2 lần nhưng súng không nổ.

Vào năm 2015, anh Quyền có giới thiệu 3 người bạn đến gặp Thắng để vay tiền. Khoảng 5 tháng sau, Thắng thông báo với anh Quyền là những người bạn mà anh Quyền giới thiệu đã trốn không trả nợ cho Thắng, vì vậy yêu cầu anh Quyền trả nợ thay số tiền 40 triệu đồng. Do anh Quyền không có tiền trả nên Thắng đã nhiều lần đến nhà để đe dọa.



Sau khi gây ra vụ nổ súng không thành, Thắng đã bỏ trốn. Khám xét nơi ở của Thắng, cơ quan công an thu được 28 viên đạn, 4 vỏ đạn và 1 hộp tiếp đạn.



Cơ quan công an yêu cầu Bùi Đình Thắng sớm ra trình báo để được xem xét.

Theo Công an Nhân dân