Gạ gẫm mua dâm rồi trói cô gái cướp tài sản

Ngày 24-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Trường (20 tuổi, cư trú ấp Nhơn Lộc, xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi cướp tài sản.

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, do không có tiền tiêu xài nên Trường nảy sinh ý định đi cướp tài sản của người khác. Khoảng 23h ngày 27-8, Trường mua một con dao Thái Lan giấu trong người rồi điều khiển xe môtô đi đến khu vực thị trấn An Châu (huyện Châu Thành) tìm chị L.T.T.H. (17 tuổi) để mua dâm.

Sau đó Trường chở H. đi đến nhà nghỉ gần đó để tâm sự. Sau khi quan hệ xong thì Trường cầm dao khống chế trói tay chân của H., đồng thời đe dọa sẽ giết chết nếu truy hô. Trường cướp của H. một ĐTDĐ hiệu OPPO F5 và 200.000 đồng rồi nhanh chân tẩu thoát.

Nhận được tin báo của bị hại, Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành tiến hành điều tra. Qua công tác sàng lọc đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Trường là đối tượng nghi vấn nhất nên mời Trường về làm việc.

Tại cơ quan Công an, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Công an Nhân dân