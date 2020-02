Gã say phóng hỏa đốt cháy rụi 3 căn nhà

Quảng cáo

Theo điều tra của cơ quan Công an huyện Văn Bàn, do say rượu, Hoàng Văn Sáu đã đốt cháy bếp nhà mình, sau đó tiếp tục bật lửa đốt nhà ông Vương Hồng Quân (SN 1978), bà Vương Thị Sáu (SN 1965) và ông Vương Văn Phong (SN 1963).

Hậu quả: nhà và toàn bộ tài sản của ông Vương Hồng Quân và bà Vương Thị Sáu cháy hoàn toàn. Căn hộ của ông Vương Văn Phong được phát hiện dập tắt kịp thời.

Nhận được thông tin, cơ quan Công an huyện Văn Bàn đã tổ chức bắt giữ đối tượng, đưa về trụ sở làm việc để điều tra làm rõ.

Quang Lộc