Gái mại dâm dàn cảnh cướp tài sản khách làng chơi

Ngày 16/11, Công an quận Bình Tân, TPHCM vẫn đang điều tra, truy xét vụ dàn cảnh cướp tài sản xảy ra tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc A.Theo thông tin ban đầu, trước đó khoảng 23h tối 13/11, sau khi thỏa thuận giá cả, anh Đ. (27 tuổi, quê Khánh Hòa) và X. (25 tuổi, quê Cà Mau) đến nhà nghỉ Q. T. (đường số 7, phường An Lạc A, quận Bình Tân, TPHCM) để mua dâm.Khi vừa nhận phòng, 2 gái bán dâm yêu cầu anh Đ., anh X. đưa tiền trước nhưng 2 anh này không đồng ý. Liền sau đó, anh Đ. và anh X. bị 3 thanh niên (chưa rõ lai lịch) xông vào đánh đập, sau đó nhóm đối tượng lục túi của nạn nhân lấy 1 điện thoại di động, 200 ngàn đồng rồi bỏ đi.Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Tân xác định Đỗ Nhật Trường (34 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú quận 12, TPHCM) là một trong 3 kẻ chăn dắt gái mại dâm tham gia dàn cảnh đánh cướp tài sản của 2 nạn nhân.Tuy nhiên khi công an tiến hành triệu tập làm việc thì nghi can Trường đã bỏ đi khỏi địa phương.Hiện Công an quận Bình Tân đang truy bắt nhóm đối tượng để điều tra.

Theo Công an Nhân dân