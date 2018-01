Gái trẻ 'bẫy tình' giáo sư 17 tỷ đồng được tại ngoại sau 4 năm tạm giam

VKSND TP.HCM ngày 27/1 cho biết vừa ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với bị can Nguyễn Thị Thanh Hoa (SN 1981, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM). Hoa được tại ngoại sau hơn 4 năm tạm giam (từ tháng 10/2013).



Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cũng ra quyết định cấm xuất cảnh đối với bị can này trong thời gian 2 năm (đến hết ngày 24/1/2021) để phục vụ công tác điều tra.



Năm 2002, khi Hoa mới 21 tuổi, thông qua một số học trò, ông N.K.V. (là giáo sư, tiến sĩ) đã có mối quan hệ thân tình với cô ta.



Từ năm 2003, Hoa làm giấy sang nhượng lại cho ông V. lô đất có diện tích 160.073 m2 ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM với giá 20,8 tỷ đồng. Hoa tiếp tục bán cho ông V. một lô đất khác rộng 80 m2 với giá 450 triệu đồng. Sau khi đưa tiền mua 2 lô đất, ông V. đã nhiều lần giao tiền cho Hoa, tổng cộng hơn 17 tỷ đồng. C hờ Hoa giao đất như đã hứa nhưng không được, ông V. đã làm đơn tố cáo.

Trong suốt quá trình điều tra và trải qua 4 phiên tòa, Hoa phủ nhận việc lừa đảo, cho rằng đây là mối quan hệ tình tiền chứ không có việc mua bán đất.

Theo đó, Hoa khai có quan hệ tình cảm với ông V. từ năm 2002 đến năm 2011. Trong gần 10 năm, 2 người nhiều lần đi khách sạn, ông V. cho tiền Hoa nhiều lần, mỗi lần từ vài chục đến hơn 100 triệu đồng.

Hoa cho rằng mình chỉ nhận khoảng 1 tỷ đồng chứ không phải hơn 17 tỷ như tố cáo. Khi có chồng, cô ta không cho ông V. biết. Năm 2011, do sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nên Hoa chủ động cắt đứt quan hệ với ông V. thì bị ông tố cáo.

Lý giải hợp đồng mua bán đất viết tay với ông V., Hoa khai do "người tình" nói tiêu xài thâm hụt nên người vợ thắc mắc. Vì vậy, ông V. nhờ Hoa viết giùm một tờ giấy tay thể hiện ông có mua đất ở Hóc Môn, Hoa đã viết và đưa cho ông.

Sau đó, ông V. lại nói tờ giấy tay này vợ ông không tin tưởng vì không có dấu mộc đỏ của cơ quan chức năng. Chính vì điều này, ông giáo sư và Hoa hẹn nhau ký hợp đồng mua bán đất tại một khách sạn.

Nguyễn Thị Thanh Hoa trong phiên tòa gần đây.

Về số tiền hơn 17 tỷ đồng, ông V. khai là do vợ chồng ông tích lũy và tiền vay mượn từ nhiều người nhưng không có giấy tờ chứng minh.

Về việc giao nhận tiền giữa 2 người, nhân chứng là bạn của ông V. lại có nhiều lời khai mâu thuẫn. Sau nhiều lần giấu giếm, tại phiên tòa gần đây, Hoa khai rằng đứa con trai cô ta sinh là con của ông V.

Trước tình tiết mới phát sinh này, HĐXX đã ra quyết định hoãn phiên toà để tiếp tục điều tra bổ sung. Các cơ quan tố tụng cũng đã tiến hành giám định ADN cho cháu bé xem có đúng là con ông V. hay không.

