Gần 100 lượng vàng 'không cánh mà bay' lúc rạng sáng

Công an huyện Trảng Bàng đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tỉnh Tây Ninh điều tra, xác minh làm rõ vụ trộm số lượng vàng lớn trên địa bàn.

Theo ông T.M.D (SN 1973, ngụ huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) là chủ tiệm vàng K.Q 2 trình báo, ông mở tiệm kinh doanh vàng tại chợ mới Trảng Bàng thuộc khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, lâu nay. Tối 9/7, ông đóng cửa tiệm vàng nhưng có để lại vàng cùng và một số tiền mặt ở lại tiệm rồi về nhà gần đó.



Đến sáng 10/7, khi ông đến tiệm vàng mở cửa thì tá hỏa khi mất khoảng 90 lượng vàng nữ trang 18K và 200 triệu đồng, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng. Sau đó, ông D đến Công an trình báo sự việc.



Nhận thông tin, Công an tỉnh Tây Ninh có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và làm rõ vụ trộm.



Qua trích xuất hình ảnh camera an ninh tại cửa hàng kinh doanh vàng, Công an phát hiện trong khoảng thời gian từ 0h đến 2h rạng sáng 10/7, có nam thanh niên (30 tuổi) đi bộ trèo qua đường cửa cuốn phía trước đột nhập tiệm vàng trộm số tài sản nói trên...

