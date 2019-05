Gần 20 thanh niên Hải Phòng hỗn chiến vì một nữ nhân viên quán bar

Chiều 4/5, thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, Công an quận Kiến An đang phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP. Hải Phòng) điều tra làm rõ vụ 2 nhóm thanh niên hỗn chiến tại quán bar Time Club trong ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn (Kiến An, Hải Phòng).

Theo đó, vào chiều ngày 1/5, tại quán bar Time Club (ngõ 16 Nguyễn Công Mỹ, phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) đã xảy ra vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên. Hậu quả khiến một người trong nhóm thanh niên tên Bùi Hùng Cường (sinh năm 1986, ngụ tổ 5, phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) bị thương ở đầu và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiến An.

Nhận được thông tin, Công an quận Kiến An đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra, đồng thời đưa 17 đối tượng về cơ quan công an làm việc và thu giữ 2 khẩu súng, 6 viên đạn.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do trước đó vào ngày 30/4, khi Đỗ Thành Thuận (32 tuổi, ngụ tại 6/8/33 đường Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An) và Nguyễn Thiện Hùng (37 tuổi, ngụ tại số 22 lô 2 khu PG An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng) đến quán bar chơi và muốn đưa chị Nguyễn Ngọc M. (21 tuổi) nữ nhân viên tại đây đi chơi nên đã nảy sinh mâu thuẫn với chủ quán là Vũ Văn Thắng (33 tuổi, ngụ khu Phương Khê, phường Đồng Hòa, quận Kiến An).

Hai bên hẹn nhau ngày 1/5 gặp mặt tại quán bar Time Club để cùng giải quyết vụ việc. Trong lúc cãi cự, hai nhóm thanh niên đã lao vào nhau hỗn chiến, hậu quả khiến Bùi Hùng Cường bị thương nặng ở đầu phải đưa đi cấp cứu.

Hiện Công an TP. Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Hoàng Dương - Phương Linh