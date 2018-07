Gia chủ đánh chết bạn nhậu vì ghen

Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đang tạm giữ ông Nguyễn Trung Hưng (48 tuổi, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) để điều tra hành vi giết người.

Ngày 15/7, ông Hưng cùng người yêu Lê Thị Liên (48 tuổi) tổ chức ăn nhậu tại nhà, cùng tham gia có Phạm Xuân Sơn, Đặng Bá Ngọc (cùng 48 tuổi) và Phan Hồ Vũ (39 tuổi).



Chiều cùng ngày, ông Sơn say nên nằm nghỉ lại, Vũ ra về trước, riêng ông Ngọc được gia chủ lấy xe chở về. Khoảng 10 phút sau không thấy ông Hưng về, bà Liên đi tìm và phát hiện chiếc xe máy nhưng không thấy người.



Đẩy xe về đến đầu ngõ, bà Liên nghe tiếng la hét nên chạy vào thấy ông Hưng đánh ông Sơn tới tấp. Nhằm che giấu hành vi, ông Hưng kéo bà Liên vào nhà và tấn công, kéo ra nghĩa địa đánh để dọa không được nói với ai.



Tối hôm đó hai người mới về nhà thì phát hiện ông Sơn tử vong. Làm việc với công an, ông Hưng thừa nhận hành vi, khai nổi cơn ghen do nghi ngờ nạn nhân Sơn chọc ghẹo người yêu mình.

Theo VnExpress